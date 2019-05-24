Матье Горжелен
№1
Вратарь
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Команда
Гавр
Гражданство
Франция
Дата рождения
5 авг. 1990 (30) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.05.2019 24 мая 2019 пт 22:05
Ним
2 : 3
Лион
24.05.2019 24 мая 2019 пт 22:05
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Ним
2
Лион
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
18.05.2019 18 мая 2019 сб 22:00
Лион
4 : 0
Кан
18.05.2019 18 мая 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Лион
4
Кан
0
был в запасе
12.05.2019 12 мая 2019 вс 22:00
Марсель
0 : 3
Лион
12.05.2019 12 мая 2019 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Марсель
0
Лион
3
был в запасе
05.05.2019 05 мая 2019 вс 22:00
Лион
2 : 2
Лилль
05.05.2019 05 мая 2019 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Лион
2
Лилль
2
был в запасе
26.04.2019 26 апр. 2019 пт 21:45
Бордо
2 : 3
Лион
26.04.2019 26 апр. 2019 пт 21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Бордо
2
Лион
3
был в запасе
19.04.2019 19 апр. 2019 пт 21:45
Лион
2 : 1
Анжер
19.04.2019 19 апр. 2019 пт 21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Лион
2
Анжер
1
был в запасе
29.03.2019 29 марта 2019 пт 22:45
Ренн
0 : 1
Лион
29.03.2019 29 марта 2019 пт 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Ренн
0
Лион
1
был в запасе
17.03.2019 17 марта 2019 вс 16:30
Лион
3 : 2
Монпелье
17.03.2019 17 марта 2019 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Лион
3
Монпелье
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
09.03.2019 09 марта 2019 сб 19:00
Страсбур
2 : 2
Лион
09.03.2019 09 марта 2019 сб 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Страсбур
2
Лион
2
был в запасе
03.03.2019 03 марта 2019 вс 19:00
Лион
5 : 1
Тулуза
03.03.2019 03 марта 2019 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Лион
5
Тулуза
1
был в запасе
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 23:00
Монако
2 : 0
Лион
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Монако
2
Лион
0
был в запасе
15.02.2019 15 февр. 2019 пт 22:45
Лион
2 : 1
Генгам
15.02.2019 15 февр. 2019 пт 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Лион
2
Генгам
1
был в запасе
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 23:00
Ницца
1 : 0
Лион
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ницца
1
Лион
0
был в запасе
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 19:00
Амьен
0 : 1
Лион
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Амьен
0
Лион
1
был в запасе
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 23:00
Сент-Этьен
1 : 2
Лион
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
1
Лион
2
был в запасе
16.01.2019 16 янв. 2019 ср 21:00
Тулуза
2 : 2
Лион
16.01.2019 16 янв. 2019 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
2
Лион
2
был в запасе
11.01.2019 11 янв. 2019 пт 22:45
Лион
1 : 1
Реймс
11.01.2019 11 янв. 2019 пт 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
1
Реймс
1
был в запасе
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
Монпелье
1 : 1
Лион
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
1
Лион
1
был в запасе
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 23:00
Лион
3 : 0
Монако
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Лион
3
Монако
0
был в запасе
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 21:00
Лион
0 : 2
Ренн
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Лион
0
Ренн
2
был в запасе