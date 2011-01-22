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Евро-2020
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Олимпиада
Даниэль Серейниг
№35
Защитник
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Команда
Гражданство
Австрия
Дата рождения
10 мая 1982 (38) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2010/2011
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
17:30
Фрайбург
1 : 1
Нюрнберг
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Фрайбург
1
Нюрнберг
1
был в запасе
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:30
Байер
2 : 2
Фрайбург
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
2
Фрайбург
2
был в запасе
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
17:30
Фрайбург
1 : 0
Майнц
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
17:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
1
Майнц
0
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
29.10.2010
29 окт. 2010
пт
21:30
Бавария
4 : 2
Фрайбург
29.10.2010
29 окт. 2010
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
4
Фрайбург
2
был в запасе
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
16:30
Фрайбург
2 : 1
Кайзерслаутерн
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2
Кайзерслаутерн
1
был в запасе
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
16:30
Вердер
2 : 1
Фрайбург
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2
Фрайбург
1
был в запасе
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
16:30
Фрайбург
3 : 2
Кельн
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
16:30
минуты: 84' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
3
Кельн
2
минуты: 84' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур