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Материалы
Новости
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Элиас Качунга
№45
Нападающий
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Команда
Шеффилд Уэнсдэй
Гражданство
Германия
Дата рождения
22 апр. 1992 (28) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
18:01
Саутгемптон
2 : 0
Хаддерсфилд Таун
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
18:01
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Саутгемптон
2
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе