Элиас Качунга
№45
Нападающий
Подписаться
Команда
Шеффилд Уэнсдэй
Гражданство
Германия
Дата рождения
22 апр. 1992 (28) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 18:01
Саутгемптон
2 : 0
Хаддерсфилд Таун
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 18:01
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Саутгемптон
2
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе