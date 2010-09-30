Мауро (Мауро Лукас дос Сантос)
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
12 авг. 1988 (32) года
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 22:05
БАТЭ
4 : 1
АЗ Алкмаар
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
БАТЭ
4
АЗ Алкмаар
1
был в запасе