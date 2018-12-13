Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Антуан Гризманн
Роберт Левандовски
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Маркос Аоас Корреа
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Англия
Косово
Бельгия
Мальта
Франция
Норвегия
Белоруссия
Уфа
Динамо
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Бавария
ЦСКА
Реал
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Виейринья (Аделино Де Фрейташ)
№20
Защитник
Подписаться
Команда
ПАОК
Гражданство
Португалия
Дата рождения
24 янв. 1986 (35) лет
Рост
173
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
2014/2015
2011/2012
2010/2011
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
ПАОК
1 : 3
БАТЭ
36'
36'
36'
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ПАОК
1
БАТЭ
3
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
Челси
4 : 0
ПАОК
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Челси
4
ПАОК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
22:00
БАТЭ
1 : 4
ПАОК
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
БАТЭ
1
ПАОК
4
был в запасе
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
ПАОК
0 : 1
Челси
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ПАОК
0
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур