Мирослав Шнауцнер
№27
Защитник
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
9 мая 1979 (41) год
Рост
174
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 21:00
ПАОК
0 : 3
Удинезе
25'
25'
25'
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 21:00
минуты: 1' - 53'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
ПАОК
0
Удинезе
3
минуты: 1' - 53' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
16.02.2012 16 февр. 2012 чт 23:05
Удинезе
0 : 0
ПАОК
16.02.2012 16 февр. 2012 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Удинезе
0
ПАОК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала