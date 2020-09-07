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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Ясмин Бурич
№1
Вратарь
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Команда
Лех
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
18 февр. 1987 (34) года
Рост
193
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига а
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
07.09.2020
07 сент. 2020
пн
21:45
Босния и Герцеговина
1 : 2
Польша
07.09.2020
07 сент. 2020
пн
21:45
был в запасе
Лига наций. Лига А, 2 тур
Босния и Герцеговина
1
Польша
2
был в запасе
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
21:45
Италия
1 : 1
Босния и Герцеговина
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
21:45
был в запасе
Лига наций. Лига А, 1 тур
Италия
1
Босния и Герцеговина
1
был в запасе