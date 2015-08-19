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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Михаэль Шимпельсбергер
№17
Защитник
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Команда
Гражданство
Австрия
Дата рождения
12 февр. 1991 (30) лет
Рост
181
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2015/2016
19.08.2015
19 авг. 2015
ср
21:45
Рапид
0 : 1
Шахтер
19.08.2015
19 авг. 2015
ср
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Рапид
0
Шахтер
1
был в запасе