Ника Чхапелия
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 апр. 1994 (26) лет
Рост
165
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 18:30
Тосно
2 : 0
Арсенал
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 18:30
минуты: 89' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
2
Арсенал
0
минуты: 89' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала