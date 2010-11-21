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Евро-2020
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Олимпиада
Диони (Дионисимо Эммануэль Рохано)
№34
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
21 дек. 1989 (31) год
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2010/2011
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
Депортиво
3 : 0
Малага
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 69'
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
3
Малага
0
минуты: 1' - 69' / Испания. Примера, 12 тур
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
Депортиво
0 : 0
Осасуна
90'
90'
90'
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
0
Осасуна
0
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
18:00
Депортиво
0 : 2
Альмерия
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Депортиво
0
Альмерия
2
был в запасе