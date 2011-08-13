Кама Массампу
№22
Нападающий
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Команда
Валансьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
26 дек. 1991 (29) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 22:00
Валансьен
0 : 0
Брест
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Валансьен
0
Брест
0
был в запасе