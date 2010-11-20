Пьер Санья
№95
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
21 авг. 1990 (30) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 21:00
Нанси
2 : 0
Валансьен
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Нанси
2
Валансьен
0
был в запасе
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 18:00
Брест
1 : 0
Валансьен
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Брест
1
Валансьен
0
был в запасе