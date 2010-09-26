Марко да Силва
№32
Полузащитник
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Команда
Валансьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
10 апр. 1992 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 18:00
Брест
1 : 0
Валансьен
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Брест
1
Валансьен
0
был в запасе