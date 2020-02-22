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Олимпиада
Николя Изима-Мирен
№15
Защитник
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Команда
Тулуза
Гражданство
Франция
Дата рождения
15 нояб. 1991 (29) лет
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2013/2014
2011/2012
2010/2011
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
Лилль
3 : 0
Тулуза
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Лилль
3
Тулуза
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Тулуза
2 : 5
Брест
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Тулуза
2
Брест
5
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Ницца
3 : 0
Тулуза
53'
53'
53'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ницца
3
Тулуза
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:00
Страсбур
4 : 2
Тулуза
3'
3'
3'
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:00
3'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Страсбур
4
Тулуза
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
21:00
Тулуза
1 : 2
Монако
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Тулуза
1
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
23:00
Тулуза
0 : 2
Марсель
63'
63'
63'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Тулуза
0
Марсель
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
Монпелье
3 : 0
Тулуза
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
3
Тулуза
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
22:00
Тулуза
2 : 3
Лион
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
2
Лион
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
Ренн
3 : 2
Тулуза
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
3
Тулуза
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Тулуза
2 : 1
Лилль
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
2
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
Тулуза
1 : 3
Бордо
85'
85'
85'
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Тулуза
1
Бордо
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Метц
2 : 2
Тулуза
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Метц
2
Тулуза
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Тулуза
0 : 2
Анжер
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Тулуза
0
Анжер
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Ним
1 : 0
Тулуза
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Ним
1
Тулуза
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:00
Сент-Этьен
2 : 2
Тулуза
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Сент-Этьен
2
Тулуза
2
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
Тулуза
2 : 0
Амьен
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2
Амьен
0
был в запасе