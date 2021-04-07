Денис Кутин
№64
Защитник
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Команда
Армавир
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
Чертаново
1 : 2
Балтика
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Чертаново
1
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур