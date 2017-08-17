Соуза (Жозеф де Соуза Диас)
№5
Полузащитник
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Команда
Бешикташ
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
11 февр. 1989 (32) года
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 21:00
Вардар
2 : 0
Фенербахче
90'
90'
90'
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Вардар
2
Фенербахче
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 20:30
Фенербахче
1 : 1
Штурм
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Фенербахче
1
Штурм
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
27.07.2017 27 июля 2017 чт 20:00
Штурм
1 : 2
Фенербахче
27.07.2017 27 июля 2017 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Штурм
1
Фенербахче
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд