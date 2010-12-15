Тьягу Майя
№54
Вратарь
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
18 сент. 1992 (28) лет
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 23:05
Порту
3 : 1
ЦСКА
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Порту
3
ЦСКА
1
был в запасе