Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Антуан Гризманн
Роберт Левандовски
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Маркос Аоас Корреа
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Англия
Косово
Мальта
Бельгия
Франция
Китай
Норвегия
Уфа
Динамо
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Бавария
ЦСКА
Реал
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Фабрицио Грилло
№87
Защитник
Подписаться
Команда
Сиена
Гражданство
Италия
Дата рождения
2 февр. 1987 (34) года
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
12.05.2013
12 мая 2013
вс
16:00
Наполи
2 : 1
Сиена
36'
36'
36'
12.05.2013
12 мая 2013
вс
16:00
36'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Наполи
2
Сиена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
Сиена
0 : 1
Фиорентина
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сиена
0
Фиорентина
1
был в запасе
05.05.2013
05 мая 2013
вс
16:00
Катания
3 : 0
Сиена
05.05.2013
05 мая 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Катания
3
Сиена
0
был в запасе
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
Рома
4 : 0
Сиена
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
4
Сиена
0
был в запасе
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
Сиена
0 : 1
Кьево
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сиена
0
Кьево
1
был в запасе
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
16:00
Сиена
0 : 0
Парма
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сиена
0
Парма
0
был в запасе
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
Дженоа
2 : 2
Сиена
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
2
Сиена
2
был в запасе
10.03.2013
10 марта 2013
вс
17:00
Палермо
1 : 2
Сиена
10.03.2013
10 марта 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Палермо
1
Сиена
2
был в запасе
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:00
Сиена
0 : 2
Аталанта
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сиена
0
Аталанта
2
был в запасе
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
17:00
Ювентус
3 : 0
Сиена
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
3
Сиена
0
был в запасе
18.02.2013
18 февр. 2013
пн
22:45
Сиена
3 : 0
Лацио
18.02.2013
18 февр. 2013
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Сиена
3
Лацио
0
был в запасе