Фабрицио Грилло
№87
Защитник
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Команда
Сиена
Гражданство
Италия
Дата рождения
2 февр. 1987 (34) года
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.05.2013 12 мая 2013 вс 16:00
Наполи
2 : 1
Сиена
36'
36'
36'
12.05.2013 12 мая 2013 вс 16:00
36'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Наполи
2
Сиена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
08.05.2013 08 мая 2013 ср 21:45
Сиена
0 : 1
Фиорентина
08.05.2013 08 мая 2013 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сиена
0
Фиорентина
1
был в запасе
05.05.2013 05 мая 2013 вс 16:00
Катания
3 : 0
Сиена
05.05.2013 05 мая 2013 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Катания
3
Сиена
0
был в запасе
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 16:00
Рома
4 : 0
Сиена
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
4
Сиена
0
был в запасе
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 16:00
Сиена
0 : 1
Кьево
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сиена
0
Кьево
1
был в запасе
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 16:00
Сиена
0 : 0
Парма
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сиена
0
Парма
0
был в запасе
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:00
Дженоа
2 : 2
Сиена
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
2
Сиена
2
был в запасе
10.03.2013 10 марта 2013 вс 17:00
Палермо
1 : 2
Сиена
10.03.2013 10 марта 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Палермо
1
Сиена
2
был в запасе
03.03.2013 03 марта 2013 вс 17:00
Сиена
0 : 2
Аталанта
03.03.2013 03 марта 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сиена
0
Аталанта
2
был в запасе
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 17:00
Ювентус
3 : 0
Сиена
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
3
Сиена
0
был в запасе
18.02.2013 18 февр. 2013 пн 22:45
Сиена
3 : 0
Лацио
18.02.2013 18 февр. 2013 пн 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Сиена
3
Лацио
0
был в запасе