Эрсан Гулум
№22
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
17 мая 1987 (33) года
Рост
185
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
Бешикташ
2 : 0
Скендербеу
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
минуты: 1' - 33'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Бешикташ
2
Скендербеу
0
минуты: 1' - 33' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 19:00
Бешикташ
1 : 1
Локомотив
49'
49'
49'
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Бешикташ
1
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
Локомотив
1 : 1
Бешикташ
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Локомотив
1
Бешикташ
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
Бешикташ
1 : 1
Спортинг
58'
58'
58'
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Бешикташ
1
Спортинг
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
Скендербеу
0 : 1
Бешикташ
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Скендербеу
0
Бешикташ
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур