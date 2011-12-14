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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Йонуц Нэстэсие
№17
Нападающий
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Команда
Вииторул
Гражданство
Румыния
Дата рождения
7 янв. 1992 (29) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
14.12.2011
14 дек. 2011
ср
23:05
Стяуа
3 : 1
АЕК
14.12.2011
14 дек. 2011
ср
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Стяуа
3
АЕК
1
был в запасе
01.12.2011
01 дек. 2011
чт
21:00
Шальке-04
2 : 1
Стяуа
01.12.2011
01 дек. 2011
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Шальке-04
2
Стяуа
1
был в запасе
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
23:05
Стяуа
4 : 2
Маккаби
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
23:05
минуты: 85' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Стяуа
4
Маккаби
2
минуты: 85' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур