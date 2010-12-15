Козмин Матей
№9
Полузащитник
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Команда
Атромитос
Гражданство
Румыния
Дата рождения
30 сент. 1991 (29) лет
Рост
175
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 23:05
Наполи
1 : 0
Стяуа
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 23:05
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Наполи
1
Стяуа
0
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 21:00
Стяуа
1 : 1
Ливерпуль
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Стяуа
1
Ливерпуль
1
был в запасе
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
Стяуа
3 : 1
Утрехт
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Стяуа
3
Утрехт
1
был в запасе
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
Утрехт
1 : 1
Стяуа
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Утрехт
1
Стяуа
1
был в запасе