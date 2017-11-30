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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Альваро Васкес
№9
Нападающий
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Команда
Сарагоса
Гражданство
Испания
Дата рождения
27 апр. 1991 (29) лет
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
испания. примера
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
30.11.2017
30 нояб. 2017
чт
21:30
Эспаньол
3 : 2
Тенерифе
30.11.2017
30 нояб. 2017
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Эспаньол
3
Тенерифе
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала
26.10.2017
26 окт. 2017
чт
22:30
Тенерифе
0 : 0
Эспаньол
26.10.2017
26 окт. 2017
чт
22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Тенерифе
0
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала