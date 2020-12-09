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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Даниэль Хег
№5
Защитник
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Команда
Мидтьюлланд
Гражданство
Дания
Дата рождения
6 янв. 1991 (30) лет
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2016/2017
09.12.2020
09 дек. 2020
ср
20:55
Мидтьюлланд
1 : 1
Ливерпуль
09.12.2020
09 дек. 2020
ср
20:55
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Мидтьюлланд
1
Ливерпуль
1
был в запасе
01.12.2020
01 дек. 2020
вт
23:00
Аталанта
1 : 1
Мидтьюлланд
01.12.2020
01 дек. 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Аталанта
1
Мидтьюлланд
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
23:00
Аякс
3 : 1
Мидтьюлланд
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Аякс
3
Мидтьюлланд
1
был в запасе
03.11.2020
03 нояб. 2020
вт
23:00
Мидтьюлланд
1 : 2
Аякс
03.11.2020
03 нояб. 2020
вт
23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Мидтьюлланд
1
Аякс
2
был в запасе