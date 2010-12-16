Эмил Оусагер
№12
Вратарь
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Команда
Оденсе
Гражданство
Дания
Дата рождения
19 июля 1987 (33) года
Рост
189
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 23:05
Штутгарт
5 : 1
Оденсе
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Штутгарт
5
Оденсе
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 21:00
Оденсе
1 : 1
Хетафе
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Оденсе
1
Хетафе
1
был в запасе
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
Оденсе
2 : 0
Янг Бойз
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Оденсе
2
Янг Бойз
0
был в запасе
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
Янг Бойз
4 : 2
Оденсе
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Янг Бойз
4
Оденсе
2
был в запасе