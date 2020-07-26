Хенри Лэнсбери
№5
Полузащитник
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Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
12 окт. 1990 (30) лет
Рост
188
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
Вест Хэм
1 : 1
Астон Вилла
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вест Хэм
1
Астон Вилла
1
был в запасе
21.07.2020 21 июля 2020 вт 22:15
Астон Вилла
1 : 0
Арсенал
21.07.2020 21 июля 2020 вт 22:15
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Астон Вилла
1
Арсенал
0
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
16.07.2020 16 июля 2020 чт 20:00
Эвертон
1 : 1
Астон Вилла
16.07.2020 16 июля 2020 чт 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Эвертон
1
Астон Вилла
1
был в запасе
12.07.2020 12 июля 2020 вс 16:15
Астон Вилла
2 : 0
Кристал Пэлас
12.07.2020 12 июля 2020 вс 16:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Астон Вилла
2
Кристал Пэлас
0
был в запасе
09.07.2020 09 июля 2020 чт 22:15
Астон Вилла
0 : 3
Манчестер Юнайтед
09.07.2020 09 июля 2020 чт 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Астон Вилла
0
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе
05.07.2020 05 июля 2020 вс 18:30
Ливерпуль
2 : 0
Астон Вилла
05.07.2020 05 июля 2020 вс 18:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Ливерпуль
2
Астон Вилла
0
был в запасе
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 18:00
Борнмут
2 : 1
Астон Вилла
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Борнмут
2
Астон Вилла
1
был в запасе
21.01.2020 21 янв. 2020 вт 22:30
Астон Вилла
2 : 1
Уотфорд
21.01.2020 21 янв. 2020 вт 22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Астон Вилла
2
Уотфорд
1
был в запасе
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Астон Вилла
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Брайтон & Хов
1
Астон Вилла
1
был в запасе
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 19:30
Астон Вилла
1 : 6
Манчестер Сити
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 19:30
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Астон Вилла
1
Манчестер Сити
6
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
28.12.2019 28 дек. 2019 сб 18:00
Уотфорд
3 : 0
Астон Вилла
28.12.2019 28 дек. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Уотфорд
3
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 18:00
Астон Вилла
1 : 0
Норвич Сити
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Астон Вилла
1
Норвич Сити
0
был в запасе
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 18:00
Астон Вилла
1 : 3
Саутгемптон
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Астон Вилла
1
Саутгемптон
3
был в запасе
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 18:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
Астон Вилла
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
2
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 17:00
Астон Вилла
1 : 4
Лестер Сити
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Астон Вилла
1
Лестер Сити
4
был в запасе
04.12.2019 04 дек. 2019 ср 22:30
Челси
2 : 1
Астон Вилла
04.12.2019 04 дек. 2019 ср 22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Челси
2
Астон Вилла
1
был в запасе
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 19:30
Манчестер Юнайтед
2 : 2
Астон Вилла
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 19:30
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Юнайтед
2
Астон Вилла
2
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
25.11.2019 25 нояб. 2019 пн 23:00
Астон Вилла
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
25.11.2019 25 нояб. 2019 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
2
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Астон Вилла
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Вулверхэмптон
2
Астон Вилла
1
был в запасе
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 18:00
Астон Вилла
1 : 2
Ливерпуль
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
1
Ливерпуль
2
был в запасе