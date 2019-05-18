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Олимпиада 2020
Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Сандро (Сандро Раньери Гимараеш)
№23
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
15 марта 1989 (32) года
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2017/2018
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:00
Удинезе
3 : 2
СПАЛ
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
3
СПАЛ
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2019
12 мая 2019
вс
16:00
Фрозиноне
1 : 3
Удинезе
54'
54'
54'
12.05.2019
12 мая 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Фрозиноне
1
Удинезе
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
04.05.2019
04 мая 2019
сб
21:30
Удинезе
0 : 0
Интер
13'
13'
13'
04.05.2019
04 мая 2019
сб
21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
0
Интер
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
29.04.2019
29 апр. 2019
пн
20:00
Аталанта
2 : 0
Удинезе
29.04.2019
29 апр. 2019
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
2
Удинезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
Удинезе
1 : 1
Сассуоло
28'
28'
28'
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
1
Сассуоло
1
был в запасе
17.04.2019
17 апр. 2019
ср
20:00
Лацио
2 : 0
Удинезе
17.04.2019
17 апр. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
2
Удинезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
19:00
Рома
1 : 0
Удинезе
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
1
Удинезе
0
был в запасе
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
16:00
Удинезе
3 : 2
Эмполи
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
3
Эмполи
2
был в запасе
30.03.2019
30 марта 2019
сб
17:00
Удинезе
2 : 0
Дженоа
38'
38'
38'
30.03.2019
30 марта 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
2
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
17.03.2019
17 марта 2019
вс
20:00
Наполи
4 : 2
Удинезе
13'
13'
13'
17.03.2019
17 марта 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
4
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
08.03.2019
08 марта 2019
пт
22:30
Ювентус
4 : 1
Удинезе
08.03.2019
08 марта 2019
пт
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Ювентус
4
Удинезе
1
был в запасе
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
Дженоа
0 : 0
Фиорентина
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
0
Фиорентина
0
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
Дженоа
3 : 1
Аталанта
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
3
Аталанта
1
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
22:30
Рома
3 : 2
Дженоа
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
22:30
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
3
Дженоа
2
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 16 тур
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
20:00
Дженоа
1 : 1
СПАЛ
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
1
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
17:00
Торино
2 : 1
Дженоа
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Торино
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
22:30
Дженоа
1 : 1
Сампдория
85'
85'
85'
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Дженоа
1
Сампдория
1
был в запасе
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
17:00
Интер
5 : 0
Дженоа
34'
34'
34'
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
17:00
минуты: 1' - 58'
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
5
Дженоа
0
минуты: 1' - 58' / Италия. Серия А, 11 тур
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
Дженоа
2 : 2
Удинезе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Дженоа
2
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
19:00
Ювентус
1 : 1
Дженоа
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Ювентус
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
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