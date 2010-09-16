Марко Джурович
№19
Нападающий
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Команда
Могрен
Гражданство
Черногория
Дата рождения
8 мая 1988 (32) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
АЗ Алкмаар
2 : 1
Шериф
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
АЗ Алкмаар
2
Шериф
1
был в запасе