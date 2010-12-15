Бачо Николич
№20
Полузащитник
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Команда
Борац
Гражданство
Черногория
Дата рождения
19 янв. 1986 (35) лет
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 21:00
Динамо
0 : 0
Шериф
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 21:00
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Динамо
0
Шериф
0
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 23:05
Шериф
1 : 1
АЗ Алкмаар
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Шериф
1
АЗ Алкмаар
1
был в запасе
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 21:00
БАТЭ
3 : 1
Шериф
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
БАТЭ
3
Шериф
1
был в запасе
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
Шериф
0 : 1
БАТЭ
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Шериф
0
БАТЭ
1
был в запасе
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 22:05
Шериф
2 : 0
Динамо
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Шериф
2
Динамо
0
был в запасе
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
АЗ Алкмаар
2 : 1
Шериф
67'
67'
67'
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
67'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
АЗ Алкмаар
2
Шериф
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур