Огнен Враньеш
№4
Защитник
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Команда
АЕК
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
24 окт. 1989 (31) год
Рост
186
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 20:30
Трабзонспор
0 : 2
АЕК
63'
63'
63'
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Трабзонспор
0
АЕК
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 21:00
АЕК
1 : 3
Трабзонспор
23'
23'
23'
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
АЕК
1
Трабзонспор
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 21:00
АЕК
1 : 1
Университатя
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
АЕК
1
Университатя
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 19:15
Университатя
0 : 2
АЕК
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 19:15
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Университатя
0
АЕК
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд