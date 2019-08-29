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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Огнен Враньеш
№4
Защитник
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Команда
АЕК
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
24 окт. 1989 (31) год
Рост
186
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
россия. премьер-лига
испания. примера
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2017/2018
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
20:30
Трабзонспор
0 : 2
АЕК
63'
63'
63'
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Трабзонспор
0
АЕК
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
21:00
АЕК
1 : 3
Трабзонспор
23'
23'
23'
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
АЕК
1
Трабзонспор
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:00
АЕК
1 : 1
Университатя
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
АЕК
1
Университатя
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
19:15
Университатя
0 : 2
АЕК
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
19:15
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Университатя
0
АЕК
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд