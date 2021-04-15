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Материалы
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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ариян Адеми
№16
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Македония
Дата рождения
29 мая 1991 (29) лет
Рост
183
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
отборочные матчи к чм. европа
лига европы групповой этап
лига наций. путь на евро-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига наций. лига с
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2018/2019
15.04.2021
15 апр. 2021
чт
22:00
Вильярреал
-:-
Динамо
15.04.2021
15 апр. 2021
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Вильярреал
-
Динамо
-
08.04.2021
08 апр. 2021
чт
22:00
Динамо
0 : 1
Вильярреал
08.04.2021
08 апр. 2021
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Динамо
0
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
18.03.2021
18 марта 2021
чт
20:55
Динамо
3 : 0
Тоттенхэм
18.03.2021
18 марта 2021
чт
20:55
минуты: 1' - 118'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Динамо
3
Тоттенхэм
0
минуты: 1' - 118' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
11.03.2021
11 марта 2021
чт
23:00
Тоттенхэм
2 : 0
Динамо
69'
69'
69'
11.03.2021
11 марта 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Тоттенхэм
2
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
Динамо
1 : 0
Краснодар
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Динамо
1
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
Краснодар
2 : 3
Динамо
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Краснодар
2
Динамо
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала