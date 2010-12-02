Леонард Месарич
№5
Защитник
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Команда
Локомотива
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
10 авг. 1983 (37) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 23:05
Вильярреал
3 : 0
Динамо
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Вильярреал
3
Динамо
0
был в запасе