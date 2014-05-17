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Теннис
Олимпиада
Иван Келава
№25
Вратарь
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
20 февр. 1988 (33) года
Рост
195
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
17.05.2014
17 мая 2014
сб
21:45
Удинезе
3 : 3
Сампдория
17.05.2014
17 мая 2014
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
3
Сампдория
3
был в запасе
10.05.2014
10 мая 2014
сб
19:00
Верона
2 : 2
Удинезе
10.05.2014
10 мая 2014
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
2
Удинезе
2
был в запасе
04.05.2014
04 мая 2014
вс
16:00
Удинезе
5 : 3
Ливорно
04.05.2014
04 мая 2014
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5
Ливорно
3
был в запасе
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
16:00
Удинезе
1 : 1
Наполи
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
1
Наполи
1
был в запасе
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
16:00
Фиорентина
2 : 1
Удинезе
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
2
Удинезе
1
был в запасе
31.03.2014
31 марта 2014
пн
20:00
Удинезе
1 : 0
Катания
31.03.2014
31 марта 2014
пн
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
1
Катания
0
был в запасе
27.03.2014
27 марта 2014
чт
22:45
Интер
0 : 0
Удинезе
27.03.2014
27 марта 2014
чт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
0
Удинезе
0
был в запасе
23.03.2014
23 марта 2014
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Сассуоло
23.03.2014
23 марта 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
1
Сассуоло
0
был в запасе
17.03.2014
17 марта 2014
пн
22:59
Рома
3 : 2
Удинезе
17.03.2014
17 марта 2014
пн
22:59
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
3
Удинезе
2
был в запасе
08.03.2014
08 марта 2014
сб
20:00
Удинезе
1 : 0
Милан
08.03.2014
08 марта 2014
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Удинезе
1
Милан
0
был в запасе
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
17:00
Удинезе
1 : 1
Аталанта
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Удинезе
1
Аталанта
1
был в запасе
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:00
Дженоа
3 : 3
Удинезе
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
3
Удинезе
3
был в запасе
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
20:00
Удинезе
3 : 0
Кьево
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
3
Кьево
0
был в запасе
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
17:00
Парма
1 : 0
Удинезе
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
1
Удинезе
0
был в запасе
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
14:30
Удинезе
2 : 3
Лацио
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Удинезе
2
Лацио
3
был в запасе
13.01.2014
13 янв. 2014
пн
21:00
Сампдория
3 : 0
Удинезе
16'
16'
16'
13.01.2014
13 янв. 2014
пн
21:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Сампдория
3
Удинезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2014
06 янв. 2014
пн
17:00
Удинезе
1 : 3
Верона
06.01.2014
06 янв. 2014
пн
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
1
Верона
3
был в запасе
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
20:00
Ливорно
1 : 2
Удинезе
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Ливорно
1
Удинезе
2
был в запасе
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
17:00
Удинезе
0 : 2
Торино
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
0
Торино
2
был в запасе
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
22:45
Наполи
3 : 3
Удинезе
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
3
Удинезе
3
был в запасе
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