Фотис Куцавасилис
№30
Вратарь
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Команда
Гражданство
Греция
Дата рождения
11 марта 1989 (32) года
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.02.2011 22 февр. 2011 вт 20:00
ЦСКА
1 : 1
ПАОК
22.02.2011 22 февр. 2011 вт 20:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
ЦСКА
1
ПАОК
1
был в запасе