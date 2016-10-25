Жуниор Диас
№15
Защитник
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Команда
Вюрцбургер Кикерс
Гражданство
Коста-Рика
Дата рождения
12 сент. 1983 (37) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.10.2016 25 окт. 2016 вт 19:30
Вюрцбургер Кикерс
0(3) : 0(4)
Мюнхен 1860
82'
82'
82'
25.10.2016 25 окт. 2016 вт 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Вюрцбургер Кикерс
0(3)
Мюнхен 1860
0(4)
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала