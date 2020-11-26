Колин Коосеманс
№26
Вратарь
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Команда
Гент
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
3 авг. 1992 (28) лет
Рост
185
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
Гент
0 : 2
Црвена Звезда
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Гент
0
Црвена Звезда
2
был в запасе
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
Црвена Звезда
2 : 1
Гент
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Црвена Звезда
2
Гент
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур