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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Колин Коосеманс
№26
Вратарь
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Команда
Гент
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
3 авг. 1992 (28) лет
Рост
185
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2011/2012
2010/2011
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
Гент
0 : 2
Црвена Звезда
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Гент
0
Црвена Звезда
2
был в запасе
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
23:00
Црвена Звезда
2 : 1
Гент
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Црвена Звезда
2
Гент
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур