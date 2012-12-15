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Евро-2020
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Киберспорт
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Олимпиада
Гарра Дембеле
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Мали
Дата рождения
21 февр. 1986 (35) лет
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
20:30
Шальке-04
1 : 3
Фрайбург
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
1
Фрайбург
3
был в запасе
08.12.2012
08 дек. 2012
сб
17:30
Фрайбург
1 : 0
Гройтер Фюрт
08.12.2012
08 дек. 2012
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Фрайбург
1
Гройтер Фюрт
0
был в запасе
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
17:30
Ганновер-96
1 : 2
Фрайбург
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
17:30
минуты: 84' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
1
Фрайбург
2
минуты: 84' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
16:30
Фрайбург
3 : 0
Нюрнберг
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
3
Нюрнберг
0
был в запасе
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
16:30
Айнтрахт
2 : 1
Фрайбург
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
16:30
минуты: 82' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
2
Фрайбург
1
минуты: 82' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
16:30
Байер
2 : 0
Фрайбург
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
16:30
минуты: 71' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
2
Фрайбург
0
минуты: 71' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
16:30
Фрайбург
1 : 1
Майнц
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Фрайбург
1
Майнц
1
был в запасе