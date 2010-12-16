Калин Штарков
№26
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Болгария
Дата рождения
20 мая 1984 (36) лет
Рост
179
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 21:00
Левски
1 : 0
Спортинг
40'
40'
40'
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Левски
1
Спортинг
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур