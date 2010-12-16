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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Калин Штарков
№26
Защитник
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Команда
Гражданство
Болгария
Дата рождения
20 мая 1984 (36) лет
Рост
179
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
21:00
Левски
1 : 0
Спортинг
40'
40'
40'
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Левски
1
Спортинг
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур