Стефан Станчев
№4
Защитник
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Команда
Левски
Гражданство
Болгария
Дата рождения
26 апр. 1989 (31) год
Рост
170
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 21:00
Левски
1 : 0
Спортинг
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Левски
1
Спортинг
0
был в запасе
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 23:05
Гент
1 : 0
Левски
90'
90'
90'
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 23:05
минуты: 45' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Гент
1
Левски
0
минуты: 45' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 21:00
Левски
2 : 2
Лилль
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Левски
2
Лилль
2
был в запасе
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
Лилль
1 : 0
Левски
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Лилль
1
Левски
0
был в запасе
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 22:05
Спортинг
5 : 0
Левски
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Спортинг
5
Левски
0
был в запасе
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
Левски
3 : 2
Гент
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Левски
3
Гент
2
был в запасе