Кирил Акалски
№85
Вратарь
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Команда
Левски
Гражданство
Болгария
Дата рождения
17 окт. 1985 (35) лет
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 21:00
Левски
1 : 0
Спортинг
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Левски
1
Спортинг
0
был в запасе
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 21:00
Левски
2 : 2
Лилль
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Левски
2
Лилль
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
Лилль
1 : 0
Левски
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Лилль
1
Левски
0
был в запасе