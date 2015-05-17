Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Антуан Гризманн
Роберт Левандовски
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Маркос Аоас Корреа
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Англия
Косово
Мальта
Бельгия
Франция
Белоруссия
Китай
Уфа
Динамо
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Бавария
ЦСКА
Реал
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Диого Саломау
№17
Нападающий
Подписаться
Команда
Спортинг
Гражданство
Португалия
Дата рождения
14 сент. 1988 (32) года
Рост
174
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2012/2013
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
Депортиво
2 : 0
Леванте
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Депортиво
2
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
02.05.2015
02 мая 2015
сб
23:00
Депортиво
1 : 1
Вильярреал
02.05.2015
02 мая 2015
сб
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Депортиво
1
Вильярреал
1
был в запасе
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
23:00
Эльче
4 : 0
Депортиво
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
23:00
минуты: 54' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Эльче
4
Депортиво
0
минуты: 54' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
13:00
Малага
1 : 1
Депортиво
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
13:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Малага
1
Депортиво
1
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
22.03.2015
22 марта 2015
вс
14:00
Депортиво
0 : 0
Эспаньол
22.03.2015
22 марта 2015
вс
14:00
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
0
Эспаньол
0
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 28 тур