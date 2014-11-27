Марко Торсильери
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
12 янв. 1988 (33) года
Рост
189
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
Трабзонспор
3 : 1
Металлист
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Трабзонспор
3
Металлист
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
Легия
2 : 1
Металлист
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Легия
2
Металлист
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 19:00
Металлист
0 : 1
Легия
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Металлист
0
Легия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
Локерен
1 : 0
Металлист
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Локерен
1
Металлист
0
был в запасе
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
Металлист
1 : 2
Трабзонспор
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Металлист
1
Трабзонспор
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур