Мушага Бакенга
№23
Нападающий
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Команда
Мольде
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
8 авг. 1992 (28) лет
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2016 25 февр. 2016 чт 23:05
Мольде
1 : 0
Севилья
25.02.2016 25 февр. 2016 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Мольде
1
Севилья
0
был в запасе
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 21:00
Севилья
3 : 0
Мольде
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Севилья
3
Мольде
0
был в запасе