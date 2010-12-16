Гьермунд Осен
№23
Полузащитник
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Команда
Русенборг
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
22 мая 1991 (29) лет
Рост
182
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 21:00
Арис
2 : 0
Русенборг
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Арис
2
Русенборг
0
был в запасе
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 22:05
Русенборг
2 : 1
Арис
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Русенборг
2
Арис
1
был в запасе