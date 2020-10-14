Маркус Хенриксен
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
25 июля 1992 (28) лет
Рост
184
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Норвегия
1 : 0
Северная Ирландия
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
минуты: 87' - 90'
Лига наций. Лига В, 4 тур
Норвегия
1
Северная Ирландия
0
минуты: 87' - 90' / Лига наций. Лига В, 4 тур
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
Норвегия
4 : 0
Румыния
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига В, 3 тур
Норвегия
4
Румыния
0
был в запасе
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
Северная Ирландия
1 : 5
Норвегия
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 2 тур
Северная Ирландия
1
Норвегия
5
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 2 тур
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 21:45
Норвегия
1 : 2
Австрия
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 21:45
минуты: 68' - 90'
Лига наций. Лига В, 1 тур
Норвегия
1
Австрия
2
минуты: 68' - 90' / Лига наций. Лига В, 1 тур