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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Коке (Серхио Контрерас Пардо)
№9
Нападающий
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Команда
Баку
Гражданство
Испания
Дата рождения
27 апр. 1983 (37) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
14:00
Райо Вальекано
1 : 3
Спортинг
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
14:00
минуты: 74' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Райо Вальекано
1
Спортинг
3
минуты: 74' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
14:00
Атлетико
3 : 1
Райо Вальекано
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
3
Райо Вальекано
1
был в запасе
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
20:00
Райо Вальекано
1 : 2
Валенсия
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Райо Вальекано
1
Валенсия
2
был в запасе
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
20:00
Райо Вальекано
4 : 0
Реал Сосьедад
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Райо Вальекано
4
Реал Сосьедад
0
был в запасе
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
19:00
Вильярреал
2 : 0
Райо Вальекано
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
19:00
минуты: 21' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
2
Райо Вальекано
0
минуты: 21' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
21:00
Райо Вальекано
2 : 0
Малага
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
21:00
минуты: 78' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
2
Малага
0
минуты: 78' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
13:00
Бетис
0 : 2
Райо Вальекано
89'
89'
89'
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
13:00
89'
минуты: 71' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
0
Райо Вальекано
2
минуты: 71' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
13:00
Райо Вальекано
0 : 1
Эспаньол
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Райо Вальекано
0
Эспаньол
1
был в запасе
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
19:00
Расинг
1 : 1
Райо Вальекано
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Расинг
1
Райо Вальекано
1
был в запасе