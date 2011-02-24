Даниэль Цесарец
№8
Нападающий
Подписаться
Команда
Славен Белупо
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
8 янв. 1983 (38) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 23:05
Манчестер Сити
3 : 0
Арис
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Манчестер Сити
3
Арис
0
был в запасе
15.02.2011 15 февр. 2011 вт 20:00
Арис
0 : 0
Манчестер Сити
15.02.2011 15 февр. 2011 вт 20:00
минуты: 70' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Арис
0
Манчестер Сити
0
минуты: 70' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала