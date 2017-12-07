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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Кристи Вангели
№32
Защитник
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Команда
Скендербеу
Гражданство
Албания
Дата рождения
5 сент. 1985 (35) лет
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2013/2014
2010/2011
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
Янг Бойз
2 : 1
Скендербеу
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Янг Бойз
2
Скендербеу
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
Скендербеу
3 : 2
Динамо
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Скендербеу
3
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
21:00
Партизан
2 : 0
Скендербеу
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Партизан
2
Скендербеу
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
Скендербеу
0 : 0
Партизан
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Скендербеу
0
Партизан
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
22:05
Скендербеу
1 : 1
Янг Бойз
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Скендербеу
1
Янг Бойз
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
14.09.2017
14 сент. 2017
чт
20:00
Динамо
3 : 1
Скендербеу
57'
57'
57'
14.09.2017
14 сент. 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Динамо
3
Скендербеу
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур