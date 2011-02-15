Маркос Веллидис
№1
Вратарь
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Команда
ПАОК
Гражданство
Греция
Дата рождения
4 апр. 1987 (34) года
Рост
184
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.02.2011 15 февр. 2011 вт 20:00
Арис
0 : 0
Манчестер Сити
15.02.2011 15 февр. 2011 вт 20:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Арис
0
Манчестер Сити
0
был в запасе