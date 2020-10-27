Федерико Сантандер
№9
Нападающий
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Команда
Болонья
Гражданство
Парагвай
Дата рождения
4 июня 1991 (29) лет
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.10.2020 27 окт. 2020 вт 17:00
Болонья
2 : 0
Реджина
27.10.2020 27 окт. 2020 вт 17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Кубок, 1/32 финала
Болонья
2
Реджина
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Кубок, 1/32 финала