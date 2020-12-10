Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Антуан Гризманн
Роберт Левандовски
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Маркос Аоас Корреа
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Англия
Косово
Бельгия
Мальта
Франция
Китай
Норвегия
Уфа
Динамо
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Бавария
ЦСКА
Реал
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Франко Андрияшевич
№19
Полузащитник
Подписаться
Команда
Риека
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
22 июня 1991 (29) лет
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2014/2015
2010/2011
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
20:55
Риека
2 : 1
АЗ Алкмаар
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Риека
2
АЗ Алкмаар
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
Реал Сосьедад
2 : 2
Риека
41'
41'
41'
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 86'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Реал Сосьедад
2
Риека
2
минуты: 1' - 86' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
Наполи
2 : 0
Риека
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 87'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Наполи
2
Риека
0
минуты: 1' - 87' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
23:00
АЗ Алкмаар
4 : 1
Риека
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 65'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
АЗ Алкмаар
4
Риека
1
минуты: 1' - 65' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
19:55
Риека
0 : 1
Реал Сосьедад
1'
1'
1'
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
19:55
минуты: 1' - 63'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Риека
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 63' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур